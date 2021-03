Lauren Goodger (34) weiß genau, wie ihr Baby zur Welt kommen soll! Die The Only Way Is Essex-Bekanntheit hatte sich Mitte Januar mit süßen Neuigkeiten zu Wort gemeldet: Sie und ihr Freund Charles Drury erwarten Nachwuchs. Seit der großen Verkündung gab der britische Reality-TV-Star immer wieder Baby-Updates im Netz, bei denen unter anderem Ultraschallbilder seines Sprosses geteilt wurden. Jetzt gibt die 34-Jährige darüber hinaus preis, wie die Geburt im Idealfall ablaufen soll!

In ihrer Instagram-Story verrät Lauren jetzt, wie sie entbinden möchte: "Ich habe über eine Wassergeburt nachgedacht. Hat damit schon jemand Erfahrung gemacht?", bittet sie ihre Follower um Tipps. Bei einer Wassergeburt befindet sich die Mutter während der Entbindung in einem Wasserbad, welches den Geburtsprozess für sie und ihr Kind ein wenig erleichtern soll.

Wie ein Insider gegenüber dem Magazin MailOnline ausplaudert, soll sich die Brünette bereits zu dem Thema informiert haben: "Lauren nimmt die Entbindung sehr ernst. Sie hat sich mit anderen Müttern getroffen, die Wassergeburten hatten, und glaubt, dass es auch etwas für sie sein könnte", erzählt die Quelle.

Instagram / laurengoodger Lauren Goodger, 2020

Instagram / laurengoodger Lauren Goodger mit ihrem Partner Charles Drury im Dezember 2020

Getty Images Lauren Goodger im Juni 2018

