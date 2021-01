Lauren Goodger (34) meldet sich mit guten Neuigkeiten zu Wort! Aber zuvor ein Blick auf die Vergangenheit: 2013 hatten die britische Reality-TV-Darstellerin und ihr damaliger Partner Jake McLean ein Kind erwartet, jedoch eine Fehlgeburt verkraften müssen. Inzwischen ist die ehemalige "The Only Way Is Essex"-Darstellerin mit Katie Prices Ex Charles Drury zusammen, mit dem sie sogar schon zusammengezogen ist und nun offenbar auch ihre Babyplanung wieder aufgenommen hat: Die 34-Jährige ist erneut schwanger!

In einem Interview mit dem Magazin New! verkündet 34-Jährige nun die guten Neuigkeiten und verrät, wie sie selbst davon erfahren hat: Ihre Regel habe eines Tages nicht pünktlich eingesetzt, weshalb sie sofort einen Test gemacht habe, der positiv war – die Neuigkeiten habe sie dann auch gleich ihrem Liebsten mitgeteilt: "Ich konnte es nicht glauben! Ich rief ihn an und er sagte: 'Du lügst, du machst Witze!'", erzählt die Brünette.

Wie Lauren verrät, konnte Charles sein Glück anfangs kaum fassen: "Er hat nicht geglaubt, dass der Test stimmt. Ich habe dann auch noch einen digitalen Test gemacht und er hat ihn drei Tage lang in seiner Tasche mit sich herumgetragen", so die Beauty. Sie ist nicht nur schon über den dritten Monat hinaus, sondern posiert auf aktuellen Bildern auch mit einem runden Schwangerschaftsbauch!

Instagram / laurengoodger Charles Drury und Lauren Goodger im Dezember 2020

Instagram / laurengoodger Charles Drury und Lauren Goodger im November 2020

Instagram / laurengoodger Lauren Goodger und Charles Drury, 2020

