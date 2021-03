Schreckmoment für Janni Kusmagk (30)! Die ehemalige Profisurferin ist aktuell ein wenig auf sich gestellt: Ihr Ehemann Peer (45) ist beruflich für einige Wochen außer Haus – die Blondine ist also mit ihren beiden Kids Emil-Ocean (3) und Yoko (1) alleine in Berlin. Und dort kam es nun zu einem richtigen Schock für die zweifache Mama: Über der Hauptstadt wütete nämlich ein Sturm – und der sorgte bei Janni für einen fiesen Sturz!

In ihrer Instagram-Story teilte die einstige Adam sucht Eva - Promis im Paradies-Teilnehmerin ihr Erlebnis mit ihren Followern: So sei sie am Donnerstag mit ihren Sprösslingen auf dem Spielplatz gewesen, als plötzlich ein Gewitter inklusive Hagel, Blitz und Donner losging. Auf dem Weg nach Hause sei es dann passiert: "Ich konnte nichts mehr sehen, rechts und links von mir sind Zweige runtergefallen. Und dadurch, dass ich gar nichts mehr sehen konnte, hat mich der Wind auch noch total gepackt. Ich bin gegen den Bordstein gefahren und das Fahrrad ist umgekippt. Und ich bin voll auf meine Hände, Beine und mein Knie gefallen", schilderte Janni. Dabei sei dann auch noch die Batterie aus ihrem Rad gekippt, sodass sie es gegen den Sturm schieben musste.

Wieder zu Hause angekommen, musste sich die 30-Jährige dann erst einmal beruhigen: "Ich stehe richtig unter Schock, meine Hände sind total zittrig!" Dass ihr Gatte sie in diesem Moment nicht in den Arm nehmen konnte, störte Janni tatsächlich etwas: "Ich hätte echt heute eine Umarmung gebrauchen können."

Instagram / jannihonscheid Janni Kusmagk mit ihren Kindern Yoko und Emil-Ocean

Instagram / jannihonscheid Janni Kusmagk, Influencerin

Instagram / janniundpeer Peer und Janni Kusmagk im Februar 2021 in Berlin

