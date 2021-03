Kim Kardashian (40) gibt nun ganz private Einblicke! Zuletzt sorgte die 40-Jährige mit ihrer Scheidung von Kanye West (43) für großen Aufruhr. Doch mittlerweile scheint sich die Beauty ganz auf sich selbst zu konzentrieren. Immer wieder zeigt die Keeping up with the Kardashians-Berühmtheit im Netz, was für eine Augenweide sie ist und präsentiert sich in knappen Outfits. Jetzt schwelgt die vierfache Mutter in Erinnerungen und postet einen Schnappschuss aus ihrer Jugend!

Auf ihrem Instagram-Account teilt das Reality-Sternchen nun ein Throwback-Pic aus der Teenie-Zeit. Auf dem Foto liegt die Beauty entspannt auf einer Sonnenliege und grinst in die Kamera. Ihre Haare sind zu einem lockeren Dutt gebunden und sie trägt nahezu kein Make-up. Ihren Look rundet sie mit einem goldenen Armband von Cartier ab. Das unverkennbare Gesicht und die Augen des Teenagers lassen sofort erahnen, dass es sich bei der jungen Schönheit um den heutigen Weltstar handelt. "Die 16-jährige KK", kommentiert das Model selbst unter seinem Beitrag.

Kims Follower scheinen von dem Schnappschuss ebenfalls ganz begeistert zu sein. Unter dem Beitrag finden sich zahlreiche Komplimente. "Du warst dein ganzes Leben schon wunderschön" und "Wie hübsch du warst und noch immer bist, Kim", lauteten nur zwei der vielen positiven Kommentare ihrer Fans unter der Momentaufnahme.

