Kim Kardashian (40) setzt ihre Kurven mal wieder gekonnt in Szene! Seit mehreren Wochen hält sich in den internationalen Medien hartnäckig das Gerücht, dass die Ehe zwischen dem Reality-TV-Star und dem Rapper Kanye West (43) kurz vor dem Aus steht. Ihren Urlaub mit ihren Schwestern Kourtney (41), Kylie (23) und Khloé (36) lässt sich die vierfache Mutter davon aber offenbar nicht vermiesen. Im Netz teilte Kim jetzt nämlich zwei Aufnahmen von sich in einem sexy Bikini!

"Ich hoffe, ihr habt einen schönen Tag", schrieb die Unternehmerin unter ihren neusten Instagram-Post. Die zwei Schnappschüsse, die Kim ihren Followern damit auf der Plattform präsentiert, zeigen, dass die 40-Jährige fitter denn je ist. Der grüne Zweiteiler mit goldenen Verzierungen setzt ihre Kurven, für die Kim schon seit Jahren bekannt, optimal in Szene. Besonders die Schnürung im Taillenbereich betont die sandformartige Silhouette des Kardashian-Jenner-Clan-Mitglieds.

Bereits am vergangenen Montag hatte Kim im Netz ein heißes Bikini-Pic von sich mit ihrer Community geteilt. In einem braunen Badeoutfit auf einem Steinbalkon sitzend, stellte sie einmal mehr unter Beweis, dass sie sich ihren Familienurlaub auch durch das vermehrte Medieninteresse an ihrer Beziehung zu dem Rapper nicht vermiesen lässt.

Getty Images Kim Kardashian und Kanye West

Instagram / kimkardashian Kim Kardashian im September 2020

Instagram / kimkardashian Kim Kardashian, Reality-TV-Star

