Da hat sich der Are You The One?-Cast wohl gewaltig verschätzt! 19 verbleibende Singles versuchen aktuell, ihr Perfect Match zu finden. Sollte das klappen, winken ihnen 220.000 Euro – und die Möglichkeit, einen Menschen kennenzulernen, der optimal zu ihnen passt. Während in der vergangenen Matching Night vier Lichter für vier Perfect Matches angingen, erlebte die Gruppe nun aber einen Tiefschlag: Kein Licht ging an – der Cast verlor dabei 50.000 Euro!

Alle Pärchen, die sich zusammengefunden hatten, gehörten nicht zusammen – die Teilnehmer hatten demnach die falsche Wahl getroffen. Somit sank die Gewinnsumme auf 170.000 Euro. Während vor allem Christin sich über diesen Umstand heftig aufregte, konnten einige Kandidaten der Fehleinschätzung aber auch etwas Positives abgewinnen. "Das Beste, was uns passieren konnte", freute sich Marko. Seine Begründung: Auch Couples hatten sich zusammengefunden, die fest als Perfect Matches gegolten hatten – nun hätte die Gruppe aber Gewissheit, dass diese Kandidaten sich noch mal neu orientieren müssten.

Auch Marko selbst musste diese Erfahrung zuvor in der Match Box machen. Er und die blonde Sabrina waren sich mehr als sicher, ein Couple zu sein – allerdings stellte sich das als Irrtum heraus. Wer stattdessen für die beiden bestimmt ist, wird sich in den nächsten Folgen zeigen.

Alle Infos zu “Are You The One?” bei TVNOW.

