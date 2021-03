Die Beziehung von Jennifer Lopez (51) und Alex Rodriguez (45) scheint momentan auf der Kippe zu stehen! Vor wenigen Tagen gab es Gerüchte, dass sich die Sängerin und der Baseball-Star getrennt haben. Kurz darauf meldeten sich die beiden zu Wort und erklärten in einem gemeinsamen Statement: Sie würden "an einigen Dingen" arbeiten. Ein klares Dementi in Sachen Liebesaus war das nicht. A-Rod fand nun aber noch einmal ganz deutliche Worte.

Ein Video, das Daily Mail vorliegt, zeigt, wie der ehemalige Profi-Sportler reagiert, als ihn ein Reporter auf die Beziehungskrise mit J.Lo anspricht. Der Journalist hakt ganz direkt nach: "Sind sie jetzt Single?" Auf diese Frage hat der 45-Jährige eine klare Antwort: "Nein, bin ich nicht." Außerdem hört man, wie er in sein Handy sagt: "Warte kurz Baby, ich rufe dich gleich zurück." Falls die "On The Floor"-Interpretin am anderen Ende der Leitung war, scheint der Haussegen wohl nicht ganz so schief zu hängen, wie zunächst befürchtet.

Ob das die Zweifler auch wieder positiv stimmt? In einer Promiflash-Umfrage gaben nämlich 77 Prozent der 1.170 Teilnehmer (Stand: 14. März 2021, 0:20 Uhr) an, dass sie nicht glauben, dass die Beziehung der beiden noch eine Chance hat. Lediglich 23 Prozent waren überzeugt, dass sich die zwei wieder zusammenraufen werden.

Getty Images Jennifer Lopez, Sängerin

Getty Images Alex Rodriguez, ehemaliger Baseball-Star

Getty Images Alex Rodriguez und Jennifer Lopez im Januar 2020

