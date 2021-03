Veronica Ferres' Nachwuchs ist flügge geworden! Neben ihrem Job im Rampenlicht ist die 55-Jährige auch stolze Mutter der inzwischen erwachsenen Lilly. Die Schaupielerin teilt im Internet regelmäßig Schnappschüsse von sich und ihrer Tochter. Während die beiden Frauen bis vor Kurzem noch unter einem gemeinsamen Dach lebten, ist die 19-Jährige mittlerweile ausgezogen. Ein Schritt, der Veronica zu diesem Zeitpunkt schwer zu schaffen machte!

Für ein Psychologiestudium in Los Angeles ließ Veronicas (55) Tochter Lilly ihre Heimat hinter sich. "Meine Tochter lebt ihr eigenes Leben. Da war das Haus plötzlich ganz schön leer. Das war nicht einfach", verriet Veronica gegenüber t-online. In ihrem neuen Film "Zurück aufs Eis" durchlebt die 55-Jährige nun erneut diese Phase. Sie verkörpert nämlich die Rolle einer Mutter, die lernen muss, ihr einziges Kind in die große weite Welt ziehen zu lassen.

Doch obgleich sie durch einen Ozean getrennt sind, bleiben Veronica und Lilly auch weiterhin miteinander verbunden. Immerhin könnte das Verhältnis zwischen den beiden im Moment kaum besser sein. Lilly scheint sogar in die Fußstapfen ihrer Mutter treten zu wollen: Die Studentin nimmt Schauspielunterricht und war sogar schon in ein paar Filmen zu sehen.

Anzeige

Instagram / veronicaferres Veronica Ferres, Schauspielerin

Anzeige

Instagram / veronicaferres Throwback-Bild von Veronica Ferres und ihrer Tochter Lilly

Anzeige

Instagram / veronicaferres Lilly und ihre Mutter Veronica Ferres

Anzeige



Tipps für Promiflash? Einfach E-Mail an: tipps@promiflash.de