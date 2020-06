So stolz ist Veronica Ferres (54) auf Lilly Krug! In der Vergangenheit hatte die Schauspielerin ihre Tochter weitestgehend aus der Öffentlichkeit herausgehalten. Seitdem sie volljährig ist, hat sich das allerdings geändert: Die "The Superwife"-Darstellerin hatte vor wenigen Monaten nicht nur gemeinsam mit Lilly auf dem roten Teppich der Berlinale posiert – sie gratuliert ihrem Nachwuchs nun auch mit süßen Schnappschüssen zum Ehrentag!

Am Freitag teilte Veronica pünktlich zu Lillys 19. Geburtstag Fotos auf Instagram, auf denen sie und ihre Tochter zusammen posieren. Darauf sehen sich die zwei Blondinen zum Verwechseln ähnlich und präsentieren sich sogar in einem ziemlich gleichen Look: Beide setzen auf stylische Sonnenbrillen und kombinieren ihr Outfit mit einer Kopfbedeckung. "Heute hat mein Lieblingsmensch seinen Ehrentag! Mein Schatz, ich bin so unglaublich stolz auf dich und hoffe, dass all deine Träume in Erfüllung gehen!", kommentierte die 54-Jährige die Aufnahmen.

Mit ihrem Post dürfte Veronica nicht nur Lilly eine große Freude bereitet haben – auch ihre Follower waren ganz begeistert von diesem und hinterließen nicht nur zahlreiche Likes, sondern auch Unmengen an Gratulationen. Auch einige Promi-Kolleginnen meldeten sich mit süßen Worten zu Wort: "Happy Birthday an deine kleine Maus", wünschte beispielsweise das Model Rebecca Mir (28).

Anzeige

Getty Images Lilly Krug und Veronica Ferres im Februar 2020 in Berlin

Anzeige

Getty Images Filmstar Veronica Ferres im Februar 2020 in Berlin

Anzeige

Getty Images Schauspielerin Veronica Ferres mit ihrer Tochter Lilly Krug im im Februar 2020 in Berlin



Tipps für Promiflash? Einfach E-Mail an: tipps@promiflash.de