Veronica Ferres ist in neuer Rolle kaum wiederzuerkennen

Veronica Ferres (59) überrascht mit einem komplett neuen Look: Für ihre Rolle als Giovanna in der Serie "El Turco" hat die Schauspielerin ihre blonde Mähne gegen ein helles Rotbraun eingetauscht und schlüpft in historische Kostüme des 17. Jahrhunderts. Gemeinsam mit einem Pferd und vor einer ländlichen Kulisse in Italien ist sie kaum wiederzuerkennen. Auf Instagram teilt die 59-Jährige Einblicke in ihre Arbeit und verrät: "Die Geschichte handelt von Balaban, einem osmanischen Geheimdienstoffizier, der nach seiner Flucht aus der Gefangenschaft Zuflucht in einem italienischen Dorf findet. Dort führt er eine Rebellion gegen unterdrückende Feudalherren an und verdient sich den Spitznamen El Turco."

Die Dreharbeiten zur neuen Serie fanden unter anspruchsvollen Bedingungen in Budapest statt und verlangten dem gesamten Team einiges ab. Doch Veronica, die sichtlich begeistert von ihrer Rolle ist, lässt keinen Zweifel daran, wie sehr sie die Erfahrungen genossen hat: "Meine Rolle Giovanna war eine absolute Freude! Ich hatte eine tolle Zeit am Set mit meinen wunderbaren Kollegen", schwärmt sie im Netz und fügt hinzu: "Trotz der eisigen Temperaturen bei den Dreharbeiten in Budapest war es wirklich faszinierend, in diese Saga einzutauchen."

Veronica zählt seit Jahren zu den größten deutschen Schauspielstars und ist aus Produktionen wie "Das Superweib" und "Die Frau vom Checkpoint Charlie" bekannt. Mit ihrem charmanten Lächeln und ihrem schauspielerischen Talent fasziniert sie nicht nur das Publikum, sondern auch ihre Kollegen. Privat ist sie seit 2014 mit dem Unternehmer Carsten Maschmeyer (65) verheiratet und lebt ein glückliches Familienleben. Doch bei Veronica gilt: Beruf und Familie gehen Hand in Hand – und so reist sie für ihre Projekte auch mal rund um die Welt, während sie ihrer Tochter Lilly (23) eine wichtige Inspiration ist.

Instagram / veronicaferres Veronica Ferres, Schauspielerin

ActionPress Lilly Krug und Veronica Ferres, Schauspielerinnen

