Phoebe Dynevor (25) schwelgt in Erinnerungen! Ende vergangenen Jahres begeisterte die Netflix-Serie Bridgerton ein Millionenpublikum. In der ersten Staffel war die Partnerwahl der Londoner High Society im Jahr 1813 das Thema. Die Schauspielerin verkörperte die Figur der Daphne Bridgerton, die sich in den Herzog Simon Basset (Regé-Jean Page) verliebt. Inzwischen wurde bereits eine Fortsetzung der erfolgreichen Serie angekündigt. Auch Phoebe scheint es gar nicht mehr erwarten zu können: Sie teilte nun ein witziges Throwback-Pic vom Set!

Auf ihrem Instagram-Account postete die "Younger"-Darstellerin jetzt ein bisher unveröffentlichtes Erinnerungsfoto von den Dreharbeiten der vergangenen Staffel. Auf dem Schnappschuss lacht die Engländerin auf einem Regiestuhl in die Sonne unter einem riesigen, schattenspendenden Schirm. Das pompöse Kleid, was die 25-Jährige auf der Momentaufnahme trägt, passt dabei so gar nicht ins restliche Bild. Phoebe selbst wirkt total amüsiert von ihrem Anblick. "Das ist vor eineinhalb Jahren passiert...", schrieb sie unter dem Beitrag.

Neben ihren Fans freuen sich auch zahlreiche Kollegen über das drollige Throwback-Pic. "Ich kann gar nicht glauben, wie viel Zeit seitdem vergangen ist", kommentierte beispielsweise die Schauspielerin Bessie Carter, die in der Serie die Rolle der Prudence Featherington spielte. Serienschöpferin Shonda Rhimes (51) machte ihr unter dem Post passend zum Foto ebenfalls ein Kompliment: "Du bist die Sonne."

Anzeige

enewsimage / ActionPress Phoebe Dynevor, Darstellerin der Netflix-Serie ''Bridgerton''

Anzeige

Liam Daniel/Netflix Phoebe Dynevor bei den Dreharbeiten zu "Bridgerton"

Anzeige

Getty Images Phoebe Dynevor bei der Premiere von "Snatch", März 2017

Anzeige



Tipps für Promiflash? Einfach E-Mail an: tipps@promiflash.de