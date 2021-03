Wird Cardi B (28) etwa wieder Mutter? Die Rapperin hat 2018 ihr Töchterchen Kulture Kiari Cephus (2) zur Welt gebracht – und die Kleine ist seither Mamas ganzer Stolz. Ihre Schwangerschaft hatte die Musikerin damals allerdings monatelang streng geheim gehalten, trotz etlicher Spekulationen. Nun beginnt die Gerüchteküche erneut zu brodeln – und zwar aufgrund ihres Auftritts bei den Grammy Awards. Könnte Cardi tatsächlich wieder schwanger sein?

Am Sonntag trat die 28-Jährige bei der Preisverleihung gemeinsam mit Megan Thee Stallion auf und gab den Song "WAP" zum Besten. Einige Twitter-User wollen dabei ein kleines Bäuchlein bei der Musikerin entdeckt haben – und das sorgte im Netz natürlich für reichlich Spekulationen. "Ich kann nicht sagen, ob sie hier einfach ihren Rücken durchdrückt oder ob sie schwanger aussieht", schrieb zum Beispiel ein Fan zu einem Bild, dass Cardi in ihrem gewohnt knapp dimensionierten Grammy-Outfit zeigt.

Aber auch die Tweets der "Bodak Yellow"-Interpretin sind für ihre Fans ein mögliches Schwangerschaftsindiz. Am Tag ihres Auftritts hatte sie zum Beispiel gepostet, dass sie müde sei und sich ein bisschen krank fühle. Außerdem erklärte sie, dass sie bald verraten kann, warum sie sich in den vergangenen Tagen so "zerstört" gefühlt habe. Glaubt ihr auch, Cardi dass wieder schwanger ist? Stimmt unten ab!

Backgrid / ActionPress Cardi B mit ihrem Mann Offset und ihrer Tochter Kulture Kiari

Getty Images Megan Thee Stallion und Cardi B bei den Grammy Awards

Getty Images Cardi B bei den Grammy Awards, 2021

