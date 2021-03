Schöne Neuigkeiten von Kieran Hayler (33)! Der Realitystar landete in den vergangenen Jahren meistens aufgrund des Rosenkriegs mit Ex Katie Price (42) in den Schlagzeilen. Erst vor wenigen Tagen wurde bekannt, dass die Scheidung der beiden nach langem Hin und Her endlich offiziell ist. Dabei hat Kieran mit Michelle Pentecost schon längst eine neue Frau an seiner Seite – und die beiden sind nicht nur bereits verlobt, sondern gründen nun auch eine Familie: Kieran und Michelle erwarten ihr erstes gemeinsames Kind.

Das verrieten die werdenden Eltern gegenüber dem Magazin OK!: "Wir sind so aufgeregt, es endlich der ganzen Welt sagen zu können. Wir haben es in der letzten Novemberwoche herausgefunden", freute sich Michelle. Kieran hat bereits seine beiden Kinder Bunny (6) und Jett (7) aus der Ehe mit Katie. Auch Michelle brachte einen zehnjährigen Sohn mit in die Beziehung. Der 33-Jährige ist sich sicher, dass ihr jüngster Nachwuchs ihre kleine Patchwork-Familie noch näher zusammenbringen wird. Das Baby soll im August zur Welt kommen. Ob es ein Mädchen oder ein Junge wird, haben die beiden noch nicht verraten.

Die große Freude über ihren Familienzuwachs wurde bei der 39-Jährigen allerdings zunächst ein wenig durch Schwangerschaftsbeschwerden getrübt. Michelle hatte mit fieser Morgenübelkeit zu kämpfen. "Sie hat sich so gut geschlagen. Ich bin wirklich stolz auf sie", lobte Kieran seine Verlobte.

Instagram / officialkieranhayler Kieran Hayler und Michelle Pentecost, Februar 2020

Instagram / officialkieranhayler Kieran Hayler mit seinen Kindern Bunny und Jett im Februar 2020

Instagram / officialkieranhayler Kieran Hayler und Michelle Penticost im Juni 2020

