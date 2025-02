Nach sieben Jahren: Kieran Hayler und Michelle sind getrennt

Kieran Hayler (37), der Ex-Mann von Katie Price (46), und seine Verlobte Michelle Penticost haben sich nach sieben gemeinsamen Jahren getrennt. Wie das Paar gegenüber The Sun bestätigen ließ, verlief die Trennung einvernehmlich, und ihre Priorität liege weiterhin auf ihrem gemeinsamen Sohn Apollo Phoenix, der drei Jahre alt ist. Kieran und die ehemalige Flugbegleiterin Michelle begannen 2018 eine Beziehung, nachdem sie sich an der Grundschule ihrer Kinder kennengelernt hatten. Neben Apollo haben die beiden auch Kids aus früheren Beziehungen: Kieran ist Vater der beiden Kinder Bunny und Jett aus seiner Ehe mit Katie, während Michelle ihren 14-jährigen Sohn Valentino in die Beziehung brachte.

Die Liebesgeschichte, die im Jahr 2020 auf den Malediven mit einem romantischen Heiratsantrag ihren Höhepunkt erreichte, war nicht immer frei von Drama. Ihre Beziehung stand immer wieder im Fokus der Öffentlichkeit, insbesondere aufgrund von Michelles konfliktreichem Verhältnis zu Katie. Besonders ein Vorfall aus dem Jahr 2019 sorgte für Aufsehen, als sich die engagierten Mütter vor der Schule ihrer Kinder stritten. Das führte schließlich zu einer fünfjährigen einstweiligen Verfügung gegen Katie. Michelle kritisierte später, dass Katie in einem weiteren Vorfall von 2022 die Bedingungen dieser Verfügung ohne nennenswerte Konsequenzen gebrochen habe.

Trotz der Herausforderungen betonte Kieran in der Vergangenheit immer wieder, wie wichtig ihm die Familie ist. Die Beziehung zu Michelle bezeichnete er einst als die glücklichste Zeit seines Lebens. Seine Social-Media-Kanäle waren oft voller emotionaler Posts über Michelle und die Kinder. Doch auch wenn die gemeinsame Zeit eines ihrer Kapitel nun beendet, bleibt ihre Priorität bestehen: das Wohl ihrer Kinder. Fans des ehemaligen Paares zeigen sich überrascht, da Gerüchte über eine mögliche Schwangerschaft Michelles im Jahr 2023 zuletzt auf neue Pläne des Paares hingedeutet hatten.

Anzeige Anzeige

Getty Images Kieran Hayler und Katie Price bei der Premiere von "Fifty Shades Darker"

Anzeige Anzeige

Instagram / officialkieranhayler Kieran Hayler und seine Verlobte Michelle mit ihrem gemeinsamen Sohn Apollo

Anzeige Anzeige

Anzeige