Verdacht auf Kindesvernachlässigung: Kieran Hayler in Haft!

Kieran Hayler (36) sorgt erneut für negative Schlagzeilen! Von 2013 bis 2021 war der ehemalige Stripper mit Katie Price (44) verheiratet gewesen. Aus ihrer achtjährigen Ehe sind zwei Kinder hervorgegangen: die achtjährige Bunny sowie der neunjährige Jett. Auch mit seiner neuen Partnerin Michelle Penticost hat der gebürtige Brite Nachwuchs. Die beiden sind Eltern des kleinen Apollo. Nun wurde Kieran wegen des Verdachts auf Kindesvernachlässigung festgenommen!

Wie Mirror berichtet, habe man den 36-Jährigen am Freitag verhaftet. "Ein Mann wurde wegen des Verdachts des Besitzes einer Schusswaffe mit der Absicht, Angst vor Gewalt zu verursachen und der Vernachlässigung von Kindern festgenommen", teilt ein Sprecher der Polizei von Sussex dem Medium mit. Derzeit sei Kieran nur für eine Befragung in Gewahrsam genommen worden. Wie lange er inhaftiert bleibt, ist bislang noch unklar. Auch wurde nicht bekannt gegeben, welche seiner Kinder er vernachlässigt haben soll.

Erst im Dezember des vergangenen Jahres war es schon einmal zu einem Polizeieinsatz bei dem dreifachen Vater gekommen. In ihrer Instagram-Story hatte seine Ex Katie ihren Fans von dem Vorfall berichtet. "Um das klarzustellen, er wurde diese Woche verhaftet, weil er sich in diesem Fall gegenüber einer minderjährigen Privatperson so verhalten hat, dass die Polizei davon ausgeht, dass er versucht hat, mich zu stalken", hatte das Model berichtet.

Getty Images Kieran Hayler und Katie Price bei der Premiere von "Fifty Shades Darker"

Getty Images Kieran Hayler, Oktober 2021

Instagram / katieprice Katie Price, Model

