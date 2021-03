Katie Price (42) und Kieran Hayler (33) gehen nun auch ganz offiziell getrennte Wege. Das einstige Boxenluder und der ehemalige Stripper haben sich bereits 2017 getrennt, nachdem Kieran die Mutter seiner beiden Kinder mehrfach betrogen haben soll. Inzwischen haben beide schon wieder neue Partner an ihrer Seite. Auf dem Papier waren sie bisher aber immer noch Mann und Frau. Jetzt verriet Katie: Die Scheidung ist nun offiziell durch.

"Wir haben endlich die Scheidungspapiere unterschrieben. Ich bin so froh, dass ich jetzt von dieser Ehe befreit bin", freute sich die 42-Jährige im Interview mit The Sun. Trotz ihres früheren öffentlichen Rosenkriegs wünscht Katie ihrem Ex inzwischen alles Gute. Dennoch hofft sie, die Vergangenheit mit Kieran nun hinter sich lassen zu können: "Das einzig Gute, das aus dieser Ehe entstanden ist, sind meine Kinder."

Die fünffache Mutter freut sich jetzt auf ihr zukünftiges Leben mit ihrem neuen Partner Carl Woods – und die beiden haben offenbar große Pläne. Einige Fans sind sogar davon überzeugt, dass Katie und ihr elf Jahre jüngerer Partner bereits Nachwuchs erwarten. Carl wurde von Paparazzi zumindest kürzlich dabei abgelichtet, wie er einen Schwangerschaftstest kaufte.

Instagram / katieprice Katie Price im Januar 2021

Getty Images Kieran Hayler bei der Premiere von "Sonic The Hedgehog"

Instagram / katieprice Carl Woods und Katie Price

