Katie Price' Ex Kieran gratuliert Peter Andre zur Geburt

Peter Andre (51) verkündete gerade erst die wohl schönsten Nachrichten überhaupt – gemeinsam mit seiner Partnerin Emily MacDonagh durfte er ihr inzwischen drittes gemeinsames Kind auf der Welt begrüßen. Neben dem Sänger und seiner Liebsten freut sich auch ihre Community mit ihnen. Unter den zahlreichen Gratulanten, die den süßen Verkündungspost auf Instagram kommentieren, befinden sich sogar solche, die selbst die frischgebackenen Dreifach-Eltern wohl nicht kommen sehen haben. "Herzlichen Glückwunsch", gefolgt von einem schwarzen Herz-Emoji, schreibt ausgerechnet Kieran Hayler (37), der Ex-Mann von Peters Ex-Frau Katie Price (45).

Ob Peter aktuell überhaupt die Zeit findet, um durch all die lieben Glückwünsche unter seinem Beitrag zu scrollen, ist ungewiss. Schließlich wird der 51-Jährige wohl vor allem die gemeinsame Zeit mit seinem neuesten Familienzuwachs genießen. Bereits in dem ersten Post nach der Geburt meldete sich der inzwischen fünffache Vater im Netz mit einigen niedlichen Zeilen bei seinen Followern. Zu zwei Schnappschüssen, die ihn und seine Partnerin Emily mit ihrem Töchterchen zeigen, schrieb er liebevoll: "Nur ein paar Minuten alt... Wir fühlen uns im Moment so überwältigt. Wir sind glücklich, unser wunderschönes Mädchen in der Familie willkommen zu heißen."

Dass Kieran sich sichtlich versöhnlich mit Peter zeigt, wird wohl vor allem eine mächtig stören: Katie, die Ex der beiden Männer. Erst vor wenigen Tagen hatte sie sich während eines Interviews bei "Anything Goes with James English" ordentlich über ihren ersten Ehemann Peter ausgelassen. "Als er in den Dschungel kam, hatte ich schon eine ganze Karriere hinter mir", hatte sie ganz deutlich gemacht und dem verärgert hinzugefügt: "Er war ein Niemand, bevor er in den Dschungel kam. [...] Er hatte zehn Jahre zuvor mal einen Hit und ich denke, er vergisst, wo er herkommt."

Anzeige Anzeige

Instagram / peterandre Peter Andre und Emily MacDonagh, 2023

Anzeige Anzeige

Getty Images Katie Price, 2023

Anzeige Anzeige

Anzeige Anzeige

Denkt ihr, dass sich Katie zu dem Ganzen noch zu Wort melden wird? Nein, das kann ich mir nicht vorstellen. Ja, davon gehe ich mal ganz stark aus. Ergebnis anzeigen



Tipps für Promiflash? Einfach E-Mail an: tipps@promiflash.de