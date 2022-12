Katie Price: Ex Kieran ist an ihrem Alkoholproblem schuld!

Katie Price (44) macht ihrem Ex Kieran Hayler (35) schwere Vorwürfe. Im November 2012 lernte die Influencerin den einstigen Stripper kennen und lieben. Nur wenige Monate später folgte bereits die Hochzeit. Doch in der Beziehung der beiden TV-Bekanntheiten kriselte es immer wieder – Kieran hatte sie mehrmals betrogen. 2018 zog die fünffache Mutter dann den Schlussstrich und reichte die Scheidung ein. Der Schmerz scheint noch immer tief zu sitzen: Katie warf Kieran nun vor, schuld an ihrem Alkoholproblem zu sein.

In einem Interview mit The Times prangerte die 44-Jährige an, dass der Vater zweier ihrer Kinder schuld daran sei, dass sie damals nach Jahren wieder zu Alkohol und Drogen gegriffen hatte. In ihren Augen sei das eine Art der Selbstmedikation gewesen, um mit seinem Betrug umgehen zu können. "Ich habe mich selbst behandelt, als ich mit Kieran zusammen war. Er hat mich sieben Mal betrogen, das kann ich beweisen", betonte Katie.

Doch der Reality-TV-Star zog nicht nur über den 35-Jährigen her. Auch ihre anderen Ex-Partner bekamen von ihr einen Seitenhieb verpasst. "Man muss kein Genie sein, um herauszufinden, dass die Männer der Untergang in meinem Leben sind", stellte das Model klar. All ihre Dramen sowie ihre Geldprobleme seien durch ihre vergangenen Partner ausgelöst worden.

