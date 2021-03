Im Februar brachte die Schauspieler Mandy Moore (36) ihren Sohn August Harrison zur Welt. Über die Entbindung des Kleinen spricht sie offen und hatte sie zuletzt als zermürbend und sogar grauenhaft beschrieben. Umso überraschender ist nun neueste Ankündigung der frischgebackenen Mama. Von dieser Erfahrung lässt sie sich anscheinend nicht abschrecken – im Gegenteil: Mandy kann die nächste Geburt kaum erwarten!

"Ich habe es schon so oft zu meinem Mann gesagt. [...] Ich kann es nicht erwarten, es noch einmal zu tun", erzählte die 36-Jährige im Podcast "Informed Pregnancy" über die Geburt ihres Kindes. "So qualvoll diese ganze Reise auch war, ich vermisse sie", verriet Mandy jetzt. Dass sie diesen Prozess nicht noch einmal durchleben kann, stimme die Sängerin traurig. Denn inzwischen könne sie zurückblicken und dabei eine Menge Liebe und Zuneigung für sich selbst und diese Erfahrung spüren. "All das hat mir dieses Kind, das jetzt meine ganze Welt ist, gebracht", gab sich der This Is Us-Star dankbar.

Für Mandy und ihren Partner Taylor Goldsmith ist ihr Sohn August das erste gemeinsame Kind. Über die Namenswahl verriet die Schauspielerin via Instagram: "Es war im letzten August, als Taylor und ich herausfanden, dass wir einen Jungen bekommen werden – das ist auch der Monat, in dem Taylor geboren ist."

Instagram / mandymooremm August Harrison Goldsmith, Sohn von Mandy Moore

Instagram / mandymooremm Mandy Moore und ihr Söhnchen August Harrison, März 2021

Instagram / mandymooremm Mandy Moore und Taylor Goldsmith

