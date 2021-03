Wie steht es tatsächlich um die Beziehung von Jennifer Lopez (51) und Alex Rodriguez (45)? Vor wenigen Tagen war öffentlich geworden, dass sich das Power-Paar getrennt haben soll. Von einem Liebes-Aus wollen die Sängerin und der Baseballstar zwar nichts wissen, sie bestätigten aber bereits in einem Statement, dass sie als Paar an einigen Dingen arbeiten müssen. Wie ein Insider nun verriet, sollen die beiden sich noch in derselben Nacht, in der das Gerücht aufgekommen war, zu einer Krisensitzung getroffen haben.

Das behauptete die Quelle jedenfalls gegenüber Page Six. Ob es in dem nächtlichen Gespräch um Image-Rettung und öffentliche Schadensbegrenzung gegangen ist oder ob J.Lo und A-Rod dadurch vielleicht ihre Beziehung retten wollten, ist noch nicht klar. Der Insider ist sich jedenfalls sicher, dass es schlecht zwischen den beiden steht: "Sie waren getrennt und sie hatten Probleme, die viele Paare haben."

Vor allem in den vergangenen Wochen soll es immer wieder Ärger zwischen den beiden gegeben haben. Das hat sich angeblich auch an Jennifers Arbeitsplatz bemerkbar gemacht. Die 51-Jährige arbeitet zurzeit an ihrem neuen Film "Shotgun Wedding" und soll bei den Dreharbeiten laut dem Insider "ziemlich traurig" gewirkt haben.

