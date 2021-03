Es ist so weit: Der Bachelor hat die letzte Kurve genommen und befindet sich auf der Zielgeraden mit Kurs auf das Finale. TV-Junggeselle Niko Griesert (30) hat noch eine einzige Rose in der Vase und zwei hinreißende Frauen, zwischen denen er sich nun entscheiden muss: Michelle Gwozdz (26) und Stephie Stark (25) sind aus dem Heer der Anwärterinnen übrig geblieben und dürfen sich auf zwei allerletzte Dates freuen. Doch welche von beiden ist eure Favoritin?

Oder gibt es gar noch eine dritte Option? Immerhin war am Ende des Halbfinals eine verwirrende Szene zu sehen. Denn Niko hatte Michèle de Roos als Drittplatzierte nach Hause geschickt und das offenbar sofort bereut! Auch viele Fans konnten den Schritt nicht nachvollziehen. Im größten Cliffhanger der Bachelor-Geschichte sah man am Ende der Folge, wie der 30-Jährige Michèle verzweifelt anrief. Holt er sie etwa wirklich zurück ins Rosenrennen?

Derart spannend war es in den vergangenen Jahren selten vor einer Nacht der allerletzten Rose. In einer Staffel, in der für den Rosenkavalier fast jedes Girl eine Traumfrau war, scheint tatsächlich alles möglich. Doch jetzt seid ihr gefragt: Stimmt in der großen Promiflash-Umfrage ab, wer die letzte Rose verdient hat!

Alle Episoden von "Der Bachelor" bei TVNow.

