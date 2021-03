Die Web-Community liebt dieses Fashion-Statement! Aufgrund der anhaltenden Gesundheitskrise fanden die diesjährigen Grammy-Verleihungen zum größten Teil online statt. Zahlreiche Musiker waren daher auch nur virtuell dabei – so auch der Sänger John Legend (42) und seine Ehefrau Chrissy Teigen (35). Während sich Letztere trotzdem in ein hautenges, schwarzes Abendkleid schmiss, wählte ihr Liebster einen legeren Look, der ihm wohl passender erschien angesichts der derzeitigen Quarantäne-Maßnahmen: John genoss die Show in einem lässigen Versace-Bademantel!

"Grammys zu Hause", betitelte Chrissy die coolen Schnappschüsse auf ihrem Instagram-Profil. Ihr glitzerndes Fransenkleid war zwar wunderschön, jedoch konnte es nicht mit Johns betont lockerer Aufmachung mithalten. Denn sein eleganter Seiden-Bademantel brachte seine Follower regelrecht zum Ausrasten: "John gewinnt 'Bestes Outfit' ", scherzte eine Userin unter dem Pic und machte zugleich eine Anspielung auf die laufende Preisverleihung.

Doch John war nicht der einzige männliche Legend, der die Aufmerksamkeit mit dem Beitrag auf sich zog. Denn der zweijährige Sohnemann Miles schlich sich auf eines der Bilder und amüsierte die Fans im Internet mit seinem betont gelangweilten Blick. "Ich liebe Miles' Gesichtsausdruck" und "Miles' Ausdruck repräsentiert komplett meine momentane Stimmung", hieß es in den bestätigenden Kommentaren der User.

Getty Images Chrissy Teigen und John Legend, 2019

Instagram / chrissyteigen Chrissy Teigen und John Legend mit ihren Kindern Luna und Miles im Dezember 2020

Instagram / chrissyteigen Chrissy Teigen und John Legend, März 2021

