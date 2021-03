Armie Hammer (34) gönnt sich eine Auszeit! Der "Call Me By Your Name"-Star musste in den vergangenen Monaten eine Flut von Negativschlagzeilen über sich ergehen lassen: Er soll diverse Frauen misshandelt und mit kannibalistischen Fantasien verstört haben. Seitdem verschwand der Schauspieler zunächst von der Bildfläche – wurde jetzt aber von Paparazzi gesichtet: Armie wurde mit einer unbekannten Frau auf einer der Kaimaninseln gesichtet!

Diverse Medien, wie beispielsweise The Sun, verbreiteten eine Aufnahme, die den 34-Jährigen zeigen soll, wie er in einem Restaurant direkt am karibischen Strand sein Lunch genießt – und sich in attraktiver Begleitung befindet. Eine Blondine leistet dem zweifachen Vater wohl Gesellschaft und wirkte dabei sehr entspannt.

Wer die Frau ist und in welcher Beziehung sie zu dem Schauspieler steht, ist bislang noch völlig unklar. Allerdings sorgt sich die Internetgemeinde sofort um das Wohlergehen der mysteriösen Beauty: "Hat sie kein Social Media? Lauf, Mädchen, lauf!", schrieb beispielsweise ein Nutzer auf Twitter.

Anzeige

Getty Images Armie Hammer, Schauspieler

Anzeige

Getty Images Armie Hammer, Dezember 2018 in Paris

Anzeige

Getty Images Armie Hammer, "Call Me by Your Name"-Star

Anzeige

Meint ihr, Armie wird sich in naher Zukunft wieder öfter öffentlich zeigen? Könnte ich mir schon vorstellen... Nein. Das bezweifle ich. Abstimmen Ergebnis anzeigen



Tipps für Promiflash? Einfach E-Mail an: tipps@promiflash.de