Bridgerton-Fans aufgepasst: Es gibt gute Neuigkeiten! Die Netflix-Serie über die Londoner High Society im 19. Jahrhundert fesselte Unmengen an Zuschauern – und polarisierte vor allem durch die Liebesgeschichte der Protagonisten Daphne Bridgerton und Simon Basset. Nur kurz nach der Serienpremiere im Dezember 2020 wurde bereits die zweite Staffel angekündigt. Und es kann gar nicht mehr so lange dauern, bis diese veröffentlicht wird: Denn die Dreharbeiten haben bereits begonnen!

Einer der Darsteller, Luke Newton, teilte jüngst Schnappschüsse vom "Bridgerton"-Set auf Instagram. "Die Jungs sind zurück", schrieb er und bestätigte zugleich mit der Bildunterschrift, dass die Dreharbeiten zur zweiten Staffel wohl schon in vollem Gange seien. Damit versetzte er die Fans der Erfolgsserie in Hochstimmung: "Oh mein Gott! Oh mein Gott!" und "Ich bin so aufgeregt", lauteten nur zwei der unzähligen Kommentare unter Lukes Posting.

Darauf dürfen sich die "Bridgerton"-Begeisterten in der kommenden Staffel freuen: Der Hauptdarsteller Jonathan Bailey (32) verriet bereits, dass auch die neuen Folgen voller Leidenschaft, Intimität und Sexualität sein werden. "Wir werden die Freizügigkeit bekommen, die wir verdienen!", scherzte er in einem Interview mit Mirror. Klingt schon mal vielversprechend.

Luke Newton, Bridgerton-Darsteller

Luke Newton und Jonathan Bailey, Bridgerton-Darsteller

Jonathan Bailey als Anthony Bridgerton in der Serie "Bridgerton"

