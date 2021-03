Es wird immer voller bei Love Island! Die Frühlingsstaffel der beliebten Kuppelshow ist aktuell in vollem Gange. Erst am Dienstagabend durften sich die Zuschauer schon über mehrere neue Gesichter freuen: Mit Paco, Alex, Julia und Finn Emma stießen gleich vier Granaten dazu. Und damit nicht genug: Wie jetzt im Trailer zu sehen war, kommen am Mittwoch noch mehr Islander dazu!

Ob der Platzmangel wohl zu erhöhtem Kuscheln führt? Im ersten Teaser nach der vergangenen Folge am Dienstag wurde den Fans eine kurze Sequenz gezeigt. In der sind eine Frau und ein Mann zu erkennen, die die Kandidaten in der Casa Amor überraschen. Dabei dürfte es sich wohl erneut um einige Granaten handeln – und die könnten die Single-Gruppe um Greta und Co. mächtig aufmischen.

Ob sich mit den Neulingen wohl auch einige neue Paare bilden werden? Schließlich wurden an Tag acht alle bisherigen Couples von den neuen Granaten gesprengt – sogar das vermeintliche Traumpaar Nicole und Dennis. Doch mit Boxer Alex scheint die Blondine zumindest einen recht passenden Ersatz gefunden zu haben...

"Love Island – Heiße Flirts und wahre Liebe", ab Montag, 8. März um 20:15 Uhr und ab 9. März immer montags bis freitags und sonntags um 22:15 Uhr bei RTLZWEI

RTLZWEI / PARIS TSITSOS "Love Island"-Nachzüglerin Finn Emma

RTL II Die neuen "Love Island"-Paare aus Folge 8

RTL II Nicole und Alex bei "Love Island" 2021

