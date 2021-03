Janni Kusmagk (30) möchte wieder etwas unbeschwerter leben! Die ehemalige Profisurferin wird momentan viele Nächte von ihren Kindern Yoko (1) und Emil-Ocean (3) wachgehalten. Ihre beiden Wonneproppen wollen offenbar einfach nicht einschlafen und rauben der gebürtigen Sylterin die letzten Kräfte. Doch nicht nur die beiden Kleinkinder bescheren der Sportlerin schlaflose Nächte. Neulich konnte Janni keine Ruhe finden, weil sie ihren aktuellen Lebensstil kritisch überdachte.

"Wie konnte es eigentlich so weit kommen, dass wir unsere Zuckerfrei-Ideale nicht so einhalten, wie wir es uns eigentlich vorgenommen haben?", offenbarte Janni nun ihre Gedanken in einem Post auf Instagram. Anscheinend hatte sich die zweifache Mama vorgenommen, auf das Industrieprodukt zu verzichten und sich gesünder zu ernähren. "Plötzlich bekam ich ein Flashback von mir, wie ich irgendwo auf einer Strandparty noch eine Piña Colada bestellte und da war Zucker definitiv das letzte, an was ich dachte", erzählte Janni weiter.

Die Frau von Peer Kusmagk (45) wünsche sich diese unbeschwerte Einstellung zurück und kam schließlich zu dem Ergebnis: "Das Leben kann so schön sein, wenn wir endlich mal wieder anfangen, nicht nur die 'perfekte Mutter' sein wollen, sondern [...] wenn wir einfach mal 'gut sein lassen'." Ob Janni die zuckerfreie Ernährung nun komplett über Bord geworfen hat oder weiter daran festhält, löste sie nicht auf.

Instagram / jannihonscheid Janni Kusmagk mit ihren Kindern Yoko und Emil-Ocean

Instagram / jannihonscheid Janni Kusmagk im September 2020

Instagram / jannihonscheid Janni und Yoko Kusmagk

