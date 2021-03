Lockdown-Frust? Viele Eltern machen derzeit die Erfahrung, dass ihre Kleinen sich langweilen: keine Spielkameraden, nur wenige Freizeitaktivitäten, kaum Möglichkeiten zum Toben. Doch geht es wirklich allen Kindern so? Promiflash hat mit Profi-Surferin Janni (30) und Moderator-Gatte Peer Kusmagk (45) über ihre Erfahrungen mit Yoko (1) und Emil-Ocean (3) gesprochen. Wie geht es den Kids? Stecken sie die Veränderungen gut weg? Janni und Peer schildern gegenüber Promiflash, wie sich der Lockdown in ihrem Alltag bemerkbar macht.

Die Geschwister scheinen sich gut mit den neuen Umständen zu arrangieren! "Sie [hatten] von vornherein keine Fremdbetreuung", berichtet Peer. "Unsere Kinder sind ja überhaupt nicht in die Kita gegangen." Der Zweifach-Papa ist sich sicher: "Ich glaube, das ist ein größeres Problem, wenn dann auf einmal was wegfällt." Wie sich Yoko und Emil-Ocean beschäftigen? "Man muss sich halt ein bisschen mehr ausdenken als in einer normalen Situation. Aber das machen wir, vor allem Janni, echt ganz gut.", lobt der Schauspieler seine Frau. Für die Bespaßung sorgt neben Mama und Papa auch ihre Babysitterin. Die ist nämlich auch noch Bauchrednerin!

Welche Tricks haben die jungen Eltern noch auf Lager? Sie haben sich von Freunden Kostüme zum Verkleiden schicken lassen – eine Idee von Janni! Ob sie damit wohl auch in ihrem neuen Familienbett herumtoben?

Instagram / janniundpeer Peer Kusmagk und sein Sohn Emil-Ocean in ihrer Wohnung

Instagram / janniundpeer Peer und Janni Kusmagk mit ihren Kindern Yoko und Emil-Ocean

Instagram / jannihonscheid Yoko, Emil-Ocean und Janni Kusmagk

