Elena Miras (28) legt sich erneut unters Messer! Die Love Island-Gewinnerin von 2017 hat schon immer gern ihre weiblichen Kurven präsentiert und in Bikinis, knappen Oberteilen oder kurzen Tops ihre große Oberweite in Szene gesetzt. Vor rund sieben Jahren hat sich die Reality-TV-Beauty für ihren Traumbody die Brüste mit Allergan-Implantaten vergrößern lassen. Im Netz erklärte Elena jetzt, warum die nun aber dringend ausgetauscht werden müssen.

"Mein Arzt hat mir mitgeteilt, dass ich unbedingt mein Silikon auswechseln muss, weil das noch ein Altes ist und das ist krebserregend", erklärte die 28-Jähre in ihrer Instagram-Story. Ende 2018 wurde beschlossen, den Verkauf von aufgerauten Implantaten einzustellen, da vereinzelt Lymphome aufgetreten waren. Um kein Risiko einzugehen, wird sich Elena deswegen einer zweiten OP unterziehen und hat bereits einen Termin bei ihrem Arzt in Barcelona gemacht: "Am 8. April habe ich den Termin für die Operation und am 6. werde ich mit Aylen dort hinfliegen."

Elena verriet, dass sie Angst davor hat, dass der Eingriff sehr schmerzhaft werden könnte. "Ich weiß noch, das erste Mal, als ich meine Brüste machen lassen habe, bin ich fast gestorben vor Schmerzen", erzählte sie. Deshalb hofft die Züricherin, dass die Schmerzen beim Austauschen nicht so schlimm sein werden.

Anzeige

Instagram / elena_miras Elena Miras in Dubai

Anzeige

Instagram / elena_miras Elena Miras im Dezember 2020

Anzeige

Instagram / elena_miras Influencerin Elena Miras

Anzeige



Tipps für Promiflash? Einfach E-Mail an: tipps@promiflash.de