Was ist Elena Miras' (28) Figurgeheimnis? Schon bei ihrer Love Island-Teilnahme im Jahr 2017 verdrehte die Züricherin den Männern mit ihrem Mega-Body reihenweise die Köpfe. Seitdem begeistert sie aber auch ihre Community im Netz regelmäßig mit sexy Schnappschüssen, auf denen sie ihren Körper beispielsweise in knappen Bikinis zur Schau stellt. Auch eine Schwangerschaft konnte ihrer schlanken Linie nichts anhaben. Doch wie schafft Elena es, ihre Körperform zu halten?

Das wollte nun auch ein neugieriger Fan im Rahmen einer Instagram-Fragerunde wissen und hakte deswegen bei Elena nach, ob sie Kalorien zähle. Daraufhin antwortete die Schweizerin mit spanischen Wurzeln: "Zählen nicht, nein. Aber ich schaue schon, was ich esse." Zudem treibe die Promiboxen-Kämpferin aktuell auch wieder etwas mehr Sport.

Doch Elena ist es auch wichtig, nicht zu dünn zu sein. Nach der Geburt ihrer Tochter Aylen im August 2018 hat die 28-Jährige ganz schön viel abgenommen – in ihren Augen zu viel. "Ich bin ja megadünn geworden, also alles, was ich hatte, ist einfach komplett futsch", erklärte die Ex von Mike Heiter (28) zwei Monate nach der Entbindung in ihrer Instagram-Story.

Anzeige

Instagram / elena_miras Elena Miras in Dubai

Anzeige

Instagram / https://www.instagram.com/elena_miras/ Elena Miras, Influencerin

Anzeige

Instagram / elena_miras Elena Miras im Februar 2020

Anzeige



Tipps für Promiflash? Einfach E-Mail an: tipps@promiflash.de