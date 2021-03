Für dieses Love Island-Jubiläum ließ sich der Sender etwas ganz Besonderes einfallen. Seit inzwischen fünf Staffeln ist die Kuppelshow nicht mehr aus dem deutschen Fernsehen wegzudenken. Auch für Pietro Lombardi (28) würde wohl ein großer Teil seiner Abendbeschäftigung flöten gehen, gäbe es die Sendung nicht. Der Sänger ist immerhin "Love Island"-Fan der allerersten Stunde und macht daraus auch im Netz kein Geheimnis. Wie passend, dass ausgerechnet Pietro die Islander in der 100. Episode besuchen geht!

Wie RTL2 bereits vorab bekanntgibt, wird der "Phänomenal"-Interpret den Liebessuchenden auf Teneriffa in der Folge, die am Mittwochabend ausgestrahlt wird, ordentlich einheizen. Der Musiker soll für die richtige Partystimmung sorgen: Pietro gibt ein exklusives "Love Island"-Konzert für die Singles und natürlich die Zuschauer vor den heimischen Mattscheiben. Entsprechendes Bildmaterial zeigt schon jetzt, dass die Stimmung in der Villa nicht besser sein könnte.

Der Kölner ist längst dafür bekannt, keine Folge der Reality-Show zu verpassen. Da ist es natürlich kein Wunder, dass Pietro auch die Single-Ladys ganz genau unter die Lupe nimmt. Sein Fazit: "Bianca ist auf jeden Fall die Hübscheste da drin."

“Love Island – Heiße Flirts und wahre Liebe”, ab Montag, 8. März um 20:15 Uhr und ab 9. März immer montags bis freitags und sonntags um 22:15 Uhr bei RTLZWEI

Anzeige

RTLZWEI Pietro Lombardi und die Kandidaten von "Love Island" 2021

Anzeige

RTLZWEI Pietro Lombardi bei "Love Island"

Anzeige

RTLZWEI Die "Love Island"-Kandidaten und Pietro Lombardi

Anzeige



Tipps für Promiflash? Einfach E-Mail an: tipps@promiflash.de