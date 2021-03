Bittere Tränchen bei Love Island! Am neunten Abend der Frühlingsstaffel durften sich die Bewohner der Casa Amor über gleich zwei Neuzugänge freuen: Angelina und Francesco stießen zu der Gruppe der Singles dazu und verdrehten sogleich einigen Islandern den Kopf. Bei einem Spiel kamen sich dann auch Adriano und Granate Angelina erstmals näher – zum großen Ärger von Bianca: Die Partnerin des Münchners fing sogar an zu weinen!

Es begann so schön: Am Abend durften sich die Bewohner der Villa über ein privates Konzert von Pietro Lombardi (28) freuen. Doch der Musiker lieferte ihnen nicht nur einige seiner Hits, sondern auch Fotos aus dem Nachbarhaus – und auf denen waren auch Adriano und Angelina zusehen, wie der Hottie die Soldatin huckepack trägt. Ein Tiefschlag für Bianca: "Was fasst sie den an?", schimpfte die Beauty sofort. Im Einzelinterview kamen der 23-Jährigen dann sogar einige Tränen: "Ich vermisse ihn, seine Art, wie er rumläuft, dass wir uns unterhalten können..."

Doch während die Sozialversicherungsfachangestellte ihrem Partner nachweinte, zeigte sich der nicht allzu emotional. Auf Bianca angesprochen versicherte er zwar, sich um sie und ihr Wohlergehen im anderen Haus zu sorgen – erklärte aber auch: "Aber vermissen, das jetzt nicht so!"

"Love Island – Heiße Flirts und wahre Liebe", ab Montag, 8. März um 20:15 Uhr und ab 9. März immer montags bis freitags und sonntags um 22:15 Uhr bei RTLZWEI

RTL2 Bianca Balintffy bei "Love Island"

RTL2 Adriano und Angelina bei "Love Island" 2021

RTL2 Adriano Monaco bei "Love Island"

