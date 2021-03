Es ist nur noch eine Bachelor-Rose übrig! Niko Griesert (30) hat sich im Halbfinale von Michèle de Roos verabschiedet und damit Michelle "Mimi" Gwozdz und Stephie Stark (25) zu seinen Finalistinnen gemacht. Entscheidungen sind ihm in der diesjährigen Staffel in der Regel nicht allzu leicht gefallen – und auch an dieser Stelle schien er sich schwerzutun. Doch zunächst hattet ihr die Wahl: Wer ist die Favoritin der Promiflash-Leser?

Zwischen den beiden Finalistinnen gab es in der großen Promiflash-Umfrage eine eindeutige Entscheidung: Von den insgesamt 3.365 abgegebenen Stimmen entfielen 1.601 auf Mimi, was 47,6 Prozent entspricht. Ihre Konkurrentin Stephie sahen nur 118 Leser, also gerade einmal 3,5 Prozent, vorne. In einer Vorschauszene auf das große Finale wurde jedoch angedeutet, dass Rosenkavalier Niko die ganze Planung durcheinanderwirbeln könnte: Es war nämlich zu sehen, dass er Michèle anruft – holt er sie etwa spektakulär zurück? Jedenfalls wäre das euer liebstes Szenario: Mit 1.646 Votern und 48,9 Prozent liegt Michèle bei euch trotz ihrem Rauswurf ganz knapp vorne.

Wie auch immer Niko sich entscheidet, einfach wird es für ihn sicherlich nicht. Davon ist auch sein Bruder Alexander überzeugt. Doch der TV-Junggeselle zeige sich aufrichtig, sagte Alex im RTL-Podcast zur Show: "Ich bin überrascht davon, wie gut man ihn eigentlich über die Show kennenlernt. So ist Niko einfach."

Mimi, Bachelor-Kandidatin

Bachelor-Kandidatin Stephie

Michèle de Roos, Bachelor-Kandidatin 2021

Niko Griesert und sein Bruder Alex

