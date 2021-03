Für Melissa Damilia (25) wurde es jetzt richtig ernst! Vor einigen Wochen war bekannt geworden, dass die ehemalige Love Island-Kandidatin in die Fußstapfen von Cathy Hummels (33) treten und mit Jimi Blue Ochsenknecht (29) "Aftersun: Der Talk danach" moderieren wird. Die erste Sendung stand nun endlich auf dem Programm – doch wie hat sich Melissa gestern Abend bei ihrer Premiere geschlagen?

In der ersten Folge des Formats plauderte die 25-Jährige mit ihren Gästen Mischa Mayer (29) und Tobias Wegener (27) – die ersten Interviews hauten die Zuschauer jedoch noch nicht wirklich vom Hocker. "Sorry Melissa, aber das wirkt sehr verkrampft. Weniger die Karten so festkrallen", "Melissa ist ja echt sexy, aber als Moderatorin taugt die nichts" und "Holt Cathy Hummels zurück, danke", lautete das strenge Urteil einiger Twitter-User. Doch einige nahmen sie auch prompt in Schutz – schließlich ist das Ganze für sie noch absolutes Neuland: "Leute, lasst Melissa doch erst mal ankommen, ist ihr erster Moderationsjob. Es ist noch kein Profi vom Himmel gefallen."

Zwar steht Melissa, die im vergangenen Jahr als Bachelorette ihren Traummann gesucht hatte, nicht zum ersten Mal vor der Kamera – doch als Gastgeberin durch eine Show zu führen, ist neu für sie. Aus diesem Grund war sie im Vorfeld auch ziemlich aufgereget. "Ich bin auf jeden Fall gespannt, wie es ankommt und ob ich meine Rolle gut mache", erzählte sie im Promiflash-Interview. Was sagt ihr – wie hat sich Melissa als Moderatorin geschlagen? Stimmt in der Umfrage unter diesem Artikel ab.

"Love Island – Aftersun: Der Talk danach", ab Dienstag, 16. März, um 23:45 Uhr immer dienstags, donnerstags und sonntags im Anschluss an „Love Island – Heiße Flirts und wahre Liebe“ bei RTLZWEI.

Instagram / melissadamilia Melissa Damilia, Reality-TV-Star

RTLZWEI / Magdalena Possert Melissa Damilia, "Love Island – Aftersun"-Moderatorin

TVNOW Melissa Damilia, Rosenverteilerin

