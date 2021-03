Mirja du Mont (45) hat eine harte Zeit hinter sich. Im Mai 2018 hatte das Model einen stressbedingten Hörsturz erlitten und sich vier Monate lang aus der Öffentlichkeit zurückgezogen. Auch jetzt hat sie noch mit einigen Einschränkungen zu kämpfen. Ihre gesundheitliche Krise verarbeitete die Ex-Frau von Sky du Mont (73) nun in ihrem Buch "Keine Panik, Blondie". Mit Promiflash sprach sie über diese heftige Phase und die Folgeschäden, die sie davongetragen hat.

Tatsächlich hat die 45-Jährige auf dem Weg ihrer Genesung Hilfe in Anspruch genommen, erzählte sie Promiflash. Neben Klinikaufenthalten ging sie auch zweimal pro Woche zur Psychotherapie. Mit psychogenem Schwindel hat Mirja dennoch weiterhin zu kämpfen. "Mein Gehirn hat sich das so beibehalten. Wenn mir Sachen unangenehm sind, kommt der Schwindel, der inzwischen ja nur noch in meinem Kopf ist, zurück", beschrieb die zweifache Mutter. Auch das Gehör der Blondine wird sich nicht wieder erholen. Nachdem sie auf einem Ohr zunächst komplett taub gewesen war, konnte sie immerhin 29 Prozent davon wieder zurückerlangen. Ein permanenter Tinnitus bleibt allerdings.

Von diesen Einschränkungen möchte sich Mirja aber keinesfalls ihr Leben diktieren lassen. Sie kämpft inzwischen nicht mehr dagegen an und hat sich damit arrangiert, wie sie im Interview betonte. "Das ist jetzt da, aber ich lasse mir davon nicht mein Leben kaputt machen", gab sie sich tough.

Mirja du Mont, November 2019

Mirja du Mont, April 2016

Mirja du Mont, November 2018

