Das kam für Michèle de Roos völlig überraschend! Kurz vor dem Bachelor-Finale wurde noch mal durchgetauscht: Rosenkavalier Niko Griesert (30) war offenbar mit seiner vorherigen Entscheidung doch nicht zufrieden und bat Kandidatin Michèle nach deren Rauswurf wieder zurückzukommen. Dafür musste aber Stephie Stark (25), die eigentlich neben Michelle Gwozdz im Finale gestanden hätte, das Feld für ihre Konkurrentin räumen. Ein Schock für Michèle: Sie hätte nicht damit gerechnet, dass Niko Stephie den Laufpass gibt!

Offenbar war Michèle sich vor lauter Freude über die Rückholaktion von Niko überhaupt nicht darüber bewusst, was ihre Rückkehr für Konkurrentin Stephie bedeutet. "Ich hätte jetzt nicht gedacht, dass ich ihren Platz einnehmen werde dadurch", gab die Kölnerin zu, nachdem der Junggeselle sie darüber aufklärte, dass Stephie die Koffer packen musste. "Das fand ich in dem Moment echt schockierend, dass ich 'so weit gegangen bin', obwohl ich mir über das Ausmaß nicht im Klaren war", stammelte die perplexe Kandidatin.

In dieser Situation habe für Michèle nur gezählt, Niko wiederzusehen und auf ihre Gefühle zu vertrauen: "Ich habe halt einfach auf mein Herz gehört und gesagt, dass ich den Weg auf mich nehmen muss, damit ich glücklich werde."

TVNOW Niko Griesert und Stephie Stark

TVNow Niko Griesert und Michèle de Roos bei "Der Bachelor"

TVNow Michèle de Roos und Niko Griesert in der ersten Nacht der Rosen

