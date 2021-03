Große Emotionen im Finale von Der Bachelor! Heute Abend flimmerte die letzte Nacht der Rosen über Deutschlands TV-Bildschirme. In der letzten Episode ging es nochmal richtig rund – denn Niko Griesert (30) steckte in einem echten Gefühlschaos. Nachdem er sie zuvor nach Hause geschickt hatte, holte der Rosenkavalier Michèle de Roos zurück in Show, nur um sie anschließend für Michelle Gwozdz abzuservieren. Eine Achterbahnfahrt der Gefühle – auch für Siegerin Mimi: Im Promiflash-Interview verriet die Bürokauffrau, was sie von der Rückholaktion des Bachelors hielt!

"Ich hätte wirklich ungern in Nikos Haut gesteckt", versicherte die 26-Jährige nach dem Finale gegenüber Promiflash. Sie könne sich durchaus vorstellen, dass es für den Osnabrücker keine leichte Situation gewesen sei. Ein Stich ins Herz sei es für sie jedoch dennoch gewesen: "Trotzdem hofft man natürlich bei jeder Entscheidung, dass er sich sicher ist und zu 100 Prozent dahinter steht..."

Dass Mimi von der Aktion ihres Angebeteten nicht allzu begeistert war, ist keine Überraschung: Schließlich hatten sich die beiden Frauen während der gesamten Staffel einen beinharten Konkurrenzkampf geliefert. Umso glücklicher sei die Immobilienfachwirtin gewesen, die letzte Rose zu bekommen.

TVNOW Mimi Gwozdz, "Der Bachelor"-Kandidatin

TVNow Michèle de Roos, Michelle Gwozdz und Niko Griesert bei "Der Bachelor"

TVNow Niko Griesert und Michèle de Roos bei "Der Bachelor"

