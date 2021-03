Linda Braunberger nimmt kein Blatt vor den Mund. Das machte die Kandidatin der aktuellen Germany's next Topmodel-Staffel in den vergangenen Wochen schon ganz deutlich. Beinahe jedes Mal, wenn es im Modelloft zu Auseinandersetzungen kam, war die Brünette involviert. Beim Interview-Teaching mit "taff"-Moderator Christian Düren soll die 20-Jährige in Folge sieben nun eigentlich auf anstehende Pressetermine vorbereitet werden. Doch Linda lässt sich von dem Medienprofi nicht reinreden – mehr noch, sie kehrt ihm angesäuert den Rücken.

Christian soll den Kandidatinnen in der aktuellen Episode mit besonders hartnäckigen Fragen auf den Zahn fühlen – als Vorbereitung für eine echte Pressekonferenz, die direkt im Anschluss ansteht. Als Linda auf die Frage des Moderators, mit wem sie bei GNTM nicht klarkommt, sofort konkrete Namen raushaut und auch negative Charaktereigenschaften ihrer Mitstreiterinnen beschreibt, empfiehlt Christian ihr, sich mehr Gedanken darüber zu machen, wie das Gesagte rüberkommen könnte. "Ich formuliere meine Ehrlichkeit nicht anders", entgegnet die zahnmedizinische Fachangestellte und erhebt sich zwar zeitgleich mit ihrem Interviewer, verabschiedet sich aber nur noch im Weggehen, während Christian perplex zurückbleibt. Einen kurzen, recht provokant wirkenden Blick über die Schulter hat sie dann doch noch übrig.

"Der konnte sich doch selbst nicht ernst nehmen. Ich dachte mir einfach so: Du kleiner ... !", macht das Nachwuchsmodel seinem Ärger kurz nach dem Teaching Luft. Und auch Christian wird die junge Frau wohl nicht in überwiegend positiver Erinnerung behalten. "Linda hat sich aufgeführt wie jemand, der schon 20 Jahre im Showgeschäft ist", lautet sein Fazit und er fügt hinzu: "Wenn sie so wirklich vor jemanden tritt, der Journalist ist, der darüber schreiben will, dann kann es ganz eng für sie werden und ganz schnell können auch Medien von ihr Abstand nehmen."

Instagram / christiandueren Christian Düren im "taff"-Studio

Instagram / lindavoilet Linda Braunberger, GNTM-Kandidatin 2021

Instagram / christiandueren Christian Düren, Moderator

