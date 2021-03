Heiße Jagd durch den Wald: Sylvie Meis (42) bringt ihre Fans zum Dahinschmelzen. Normalerweise präsentiert sich das Model in den sozialen Medien von seiner stilvollen Seite – doch jetzt war der schönen Moderatorin offenbar mehr nach Action zumute: In einem Video jagt Sylvie in einem sexy Outfit durch den Wald. Zunächst rätselt man, was es damit wohl auf sich hat.

Doch die Verwunderung klärt sich schnell. Denn auf Instagram postete die Niederländerin das Video und ein Foto ihres hotten Looks: In einer grünen Armyhose, braunen Boots und einem engen schwarzen Tanktop erinnert Sylvie stark an die Computerspiel-Heldin Lara Croft aus der "Tomb Raider"-Reihe. In die Actionrolle schlüpfte die 42-Jährige übrigens für den Werbespot eines niederländischen Glücksspielanbieters. Zu sehen ist in der kurzen, rasant geschnittenen Szene, wie die ehemalige Spielerfrau den Protagonisten des Spots durch das Waldstück verfolgt.

Ihren Fans gefiel Sylvies ungewöhnlicher Auftritt richtig gut: Zahlreiche Herz- und Flammen-Emojis gesellten sich in den Kommentaren zu geballten Fäusten und angespannten Oberarmen. Auch sie selbst blickt offenbar nicht ohne Stolz auf den Dreh zurück. "Ich mache meine Stunts selbst", schrieb Sylvie unter das Bild.

Instagram / sylviemeis Sylvie Meis, TV-Moderatorin

Landmark Media Press and Picture Alicia Vikander als Lara Croft in "Tomb Raider"

Instagram / sylviemeis Sylvie Meis im Jahr 2020

