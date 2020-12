Sylvie Meis (42) putzt sich zu Weihnachten ganz schön raus! Das Model legt von Berufswegen viel Wert auf gutes Aussehen und präsentiert sich im Netz immer wieder perfekt gestylt. Natürlich werden auch im Hause Meis in wenigen Tagen die Feiertage zelebriert – dabei wird sich Sylvie vermutlich ordentlich in Schale werfen: Denn schon allein beim Christbaum-Schmücken setzt sie nicht nur auf ein, zwei oder drei, sondern gleich auf vier verschiedene Outfits!

Via Instagram gab die Beauty jetzt Einblicke, wie die Vorweihnachtszeit bei ihr abläuft: "Es beginnt ganz schön weihnachtlich auszusehen", kommentiert sie einen Schnappschuss, auf dem sie ihren Weihnachtsbaum dekoriert – dabei fällt allerdings weniger der schöne Schmuck sofort ins Auge als viel mehr ihr schwarzes, elegantes Kleid, dessen Ärmel und Rückenausschnitt aus einem transparenten, gepunkteten Stoff bestehen. Darüber hinaus teilte die Blondine Schnappschüsse, die sie in einem asymmetrischen Glitzer-Outfit zeigen.

Wer jedoch glaubt, dass das schon alles war, was Sylvie modisch zu Weihnachten auffährt, der täuscht sich: Die 42-Jährige zeigt sich nämlich außerdem auch in zwei hellen Looks: Zum einen trägt sie ein langärmliges Minikleid in Weiß – zum anderen ein schillerndes Silber-Dress mit Puffärmeln, das an die 70er-Jahre erinnert.

