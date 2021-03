Diese Entscheidung bereut sie zutiefst! Heute wurden die Nerven der Love Island-Kandidaten wirklich strapaziert. Die Singles in der Villa durften zwei Leute aus der Casa Amor auswählen, die zu ihnen zurückkehren dürfen. Das Problem: Sie konnten sich nicht zwischen Adriano, Greta und Dennis entscheiden. Am Ende fiel ihre Wahl aus taktischen Gründen auf die ersten beiden – diese Entscheidung fiel vor allem Nicole schwer, die ja bekanntlich seit der ersten Stunde ein Couple mit Dennis bildet. Sie hat so große Angst um ihren Kuppelshow-Partner, dass zahlreiche Tränen kullern.

Zunächst war sich Nicole sicher, dass Dennis auf jeden Fall dank der Zuschaueranrufe zurückkehren wird – ein paar Augenblicke später sah die Welt jedoch plötzlich anders aus. Denn ihr wurde bewusst, dass das auch das Aus für ihren Dennis bedeuten könnte. "Vielleicht hätte ich mich auch mehr einsetzen müssen", fragte sie sich unter Tränen: "Ich bin sehr angespannt und ich habe auch Angst davor, dass Dennis eventuell nicht mehr ins Haus zurückkommt."

Für die Blondine ist klar: Sollte ihr Schatz tatsächlich vom Publikum herausgewählt werden, macht die Show auch für sie keinen Sinn mehr. "Wenn Dennis raus muss, gehe ich auch", stellte sie klar. Auch Dennis machte die Situation fertig. Er fragte sich, warum er nicht von den anderen zurückgeholt wurde und spielte mit dem Gedanken, dass Nicole sich womöglich anderweitig vercouplet hat.

"Love Island – Heiße Flirts und wahre Liebe", ab Montag, 8. März um 20:15 Uhr und ab 9. März immer montags bis freitags und sonntags um 22:15 Uhr bei RTLZWEI

RTL2 Die "Love Island"-Stars Nicole und Dennis

RTL2 Die "Love Island"-Teilnehmer Nicole und Dennis

RTLZWEI Nicole und Dennis, "Love Island"-Teilnehmer 2021

