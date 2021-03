Dascha Carriero war nicht immer so selbstbewusst wie heute. Bei Germany's next Topmodel fällt die 20-Jährige hauptsächlich durch ihr sicheres Auftreten und ihre Hilfsbereitschaft auf. Dascha wird von ihren Mitstreiterinnen häufig als "Mama" bezeichnet, weil ihr immer daran gelegen ist, sich um alle zu kümmern. Doch die in der Ukraine geborene Schönheit selbst musste schon einige schlimme Erfahrungen in ihrem Leben machen, wie sie Promiflash verriet: Dascha wurde in ihrer Schulzeit von fünf Jungs verprügelt!

Das Thema, das bereits bei der Pressekonferenz, die in der siebten GNTM-Folge zu sehen ist, aufkam, führte Dascha gegenüber Promiflash weiter aus: "Ich war auf dem Weg nach Hause von der Schule und dann haben mich fünf ältere Jungs geschlagen. Die haben mir auch gegen meine Nase getreten." Die heutige Abiturientin sei damals etwa in der sechsten Klasse gewesen. Der Auslöser, warum ihr so etwas zugestoßen ist, kann sich Dascha selbst nicht erklären: "Ich weiß nicht, ob es daran liegt, dass ich aus dem Ausland komme oder anderen meine Art einfach nicht gefallen hat."

Das geschehene Unrecht hat die Blondine damals nicht einfach so hingenommen. "Ich habe angefangen, Kampfsport zu machen und mich selbst zu lieben." Mit ihrer Veränderung habe damals niemand gerechnet. "Die anderen haben angefangen, mich zu respektieren und zu akzeptieren", erinnert sich Dascha heute.

Getty Images GNTM-Kandidatin Dascha für Kilian Kerner auf der MBFW

Instagram / dascha_ua GNTM-Kandidatin Dascha

Instagram / dascha_ua Dascha im Juli 2017

