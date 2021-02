Dascha (20) zeigt sich siegessicher! Vor drei Wochen startete die inzwischen 16. Germany's next Topmodel-Staffel – mit dabei ist auch das blonde Curvy-Model. Mit ihrem ersten Walk konnte die gebürtige Ukrainerin Modelmama Heidi Klum (47) und Gastjuror Manfred Thierry Mugler (72) jedenfalls überzeugen und kam eine Runde weiter. Für das Nachwuchs-Model keine Überraschung: Immerhin ist Dascha fest davon überzeugt, alles schaffen zu können!

"Ich werde 'Germany's next Topmodel' 2021, weil ich alles kann!", stellte Dascha bereits vor dem Auftakt der Castingshow im Interview mit ProSieben klar. So bringt die Solingerin das notwendige Gesamtpaket mit, glaubt sie – die Details ihrer Vielseitigkeit zählte sie gegenüber dem Sender prompt auf: "Ich kann sowohl tanzen als auch singen. Ich bin begabt, was Talente angeht. Ich kann laufen." Während ihrer GNTM-Zeit wolle Dascha stets alles geben und sich von ihrer besten Seite präsentieren. Rückzieher kommen für die 20-Jährige offenbar nicht infrage: "Ich mache das und ich kann das!"

Trotz ihres überzeugenden Auftritts scheint Dascha bisher aber noch nicht alle Zuschauer gänzlich von sich überzeugt zu haben. Ex-GNTM-Girl Julia Wulf (25) ist in Bezug auf die kurvige Schönheit jedenfalls noch etwas skeptisch, wie sie in ihrer Instagram-Story verriet: "Diese Dascha – nichts gegen sie. Ist bestimmt auch eine Nette, aber die sehe ich jetzt nicht auf der Straße und denke: Ach, die ist ein Model."

Anzeige

Instagram / dascha_ua Dascha, "Germany's next Topmodel"-Teilnehmerin

Anzeige

Instagram / dascha_ua Dascha im Juli 2017

Anzeige

Instagram / juleslw Julia Wulf, Model

Anzeige



Tipps für Promiflash? Einfach E-Mail an: tipps@promiflash.de