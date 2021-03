Jenke von Wilmsdorff (55) hat sich als Reporter vor allem mit seinen wagemutigen Experimenten einen Namen gemacht. Zuletzt schockierte der Journalist mit seinem Projekt, in nur 100 Tagen 20 Jahre jünger aussehen zu wollen, die Zuschauer. Dafür ließ er zahlreiche Beauty-Eingriffe wie Fadenliftings, Botox-Injektionen und eine Augenlidstraffung an seinem Körper vornehmen. Nun wird bald noch mehr von dem Grenzgänger zu sehen sein: Jenke bekommt ein neues TV-Format!

Wie DWDL.de berichtet, wird der 55-Jährige ab dem 4. Mai dienstags um 20.15 Uhr auf ProSieben zu sehen sein. In der neuen vierteiligen True-Crime-Reihe "Jenke. Crime." setzt sich der TV-Journalist unter anderem mit vier Straftätern an einen Tisch und versucht, ihre Sichtweise zu verstehen. Drei der Männer wurden zusammen schon zu 70 Jahren Haft verurteilt, den vierten wird Jenke noch zum Prozessauftakt im Frühjahr 2021 begleiten. Besprochen werden mitunter Verbrechen wie Drogenhandel, Raub, Körperverletzung, millionenschwere Cyberkriminalität und sogar Menschenhandel.

In der neuen TV-Reihe will Jenke insbesondere die Hintergründe und die Geschichten der Straftäter herausarbeiten. "Kein Mensch ist einfach nur böse, niemand ausschließlich gut", glaubt der Reporter. Um mehr darüber herauszufinden, will er sich neben den Tätern auch mit Kriminologen, Psychologen und Opfern unterhalten.

Anzeige

ProSieben/Bene Müller Jenke von Wilmsdorff vor und nach seinem Beauty-Experiment

Anzeige

Getty Images Jenke von Wilmsdorff, 2019

Anzeige

Instagram / jenkevonwilmsdorff Jenke von Wilmsdorff, 2019

Anzeige



Tipps für Promiflash? Einfach E-Mail an: tipps@promiflash.de