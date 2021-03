Sind sie trotz des Konkurrenzkampfes noch Freundinnen? Bevor Niko Griesert (30) im großen Bachelor-Finale Stephie Stark (25) gegen Michèle de Roos eingetauscht hat, stand Stephie kurzzeitig mit ihrer Freundin Michelle Gwozdz im Rosen-Showdown. Doch hat dieses Battle um das Herz des TV-Casanovas die Freundschaft der beiden zerstört? Stephie klärt nun auf, ob sie mit Michelle – besser bekannt als Mimi – noch befreundet ist!

In einer Fragerunde auf Instagram steht die Verschmähte von Niko den Fans Rede und Antwort. Auf die Freundschaftsfrage in Bezug auf die diesjährige Bachelor-Gewinnerin hat die 25-Jährige eine ganz klare Antwort parat. "Mimi und ich sind natürlich nach wie vor befreundet und wir freuen uns, wenn wir uns nach dieser Zeit endlich wiedersehen dürfen", verrät Stephie mit einem Strahlen im Gesicht. Schon jetzt planen die beiden ihr nächstes Treffen. Dass die zwei um ein und denselben Mann gebuhlt haben, scheint ihnen nichts ausgemacht zu haben. "Ich glaube, unsere Freundschaft kann so schnell auch nichts mehr zerstören", erzählt sie weiter.

Doch jetzt treffen Stephie, Mimi, Michèle und Niko nochmals vor laufender Kamera aufeinander. In der großen Wiedersehensshow "Der Bachelor - Nach der letzten Rose" die am kommenden Mittwoch auf RTL – und vorab am Samstag auf TVNow – läuft, werden sich alle aussprechen können. Und es wird in der Sendung geklärt, ob der 30-Jährige und seine Auserwählte Mimi tatsächlich jetzt ein Paar sind. Die ersten Bilder deuten allerdings auf ein nicht gerade harmonisches Aufeinandertreffen hin...

TV NOW Frauke Ludowig, Niko Griesert, Michèle, Michelle und Stephie beim Bachelor-Wiedersehen

TVNow Michelle Gwozdz und Stephie Stark bei "Der Bachelor"

TV NOW Michelle Gwozdz, Niko Griesert und Frauke Ludowig bei "Der Bachelor - Nach der letzten Rose"

