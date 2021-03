Er weiß einfach, wie er seine Fans unterhalten kann! Seit Ende Februar flimmert die neue Staffel von Let's Dance über die TV-Bildschirme – und fast jede Woche sorgt vor allem Jorge Gonzalez (53) für Aufsehen. Aber nicht etwa mit seinen Tanzmoves, sondern mit seiner Frisur. Während er vor zwei Wochen eine Frise à la Marge Simpson getragen hatte, hat er sich heute etwas ganz Neues einfallen lassen.

In der heutigen Sendung gaben seine Stylisten mal wieder Vollgas. Jorge betrat das Studio in Köln Ossendorf mit einer wilden Lockenmähne – und diese war natürlich prompt Thema bei Twitter. "Ach je, schon wieder eine Atomexplosion auf Jorges Kopf", "Motsi trägt Jorges Perücke in Pink als Kleid" und "Endlich hat Jorge wieder ne Frisur über 10 Zentimeter", lauteten drei der Kommentare. Aber mal ganz ehrlich, würde der gebürtige Kubaner mal mit einem 0815-Frise antanzen, würde ja auch etwas fehlen...

Bei der ersten Jurywertung, bei der es eigentlich um Temptation Island-Moderatorin Lola Weippert (24) ging, konnte sich Gastgeber Daniel Hartwich (42) natürlich auch eine kleine Spitze nicht verkneifen. "Kriegst du den Kopf wieder hoch, wenn du zu sehr nickst?", fragte er den 53-Jährigen. Jorge nahm das Ganze aber wie gewohnt mit Humor.

Getty Images Jorge Gonzalez bei "Let's Dance"

Getty Images Jorge Gonzalez bei "Let's Dance"

TVNOW / Stefan Gregorowius / RTL Jorge González, Motsi Mabuse, Joachim Llambi und Daniel Hartwich bei "Let's Dance" 2020

