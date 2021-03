Hat Dieter Bohlens (67) Exit schon jetzt negative Auswirkungen auf DSDS? In der vergangenen Woche wurde ganz überraschend bekannt, dass der Poptitan nach dieser Staffel nicht mehr das Aushängeschild der Castingshow sein wird. Der Musiker feiert am 3. April seinen Abschied und räumt seinen Platz am Jurypult. Wer jetzt denkt, das verleitet die Fans dazu, die letzte Staffel mit Dieter noch einmal so richtig zu genießen, liegt falsch: Die DSDS-Quoten gehen auf Talfahrt.

Wie DWDL jetzt berichtet, schalteten am Samstagabend weniger Zuschauer als in den vergangenen Wochen ein. Zum ersten Mal in der laufenden Staffel konnten die Quoten nicht die Drei-Millionen-Marke knacken. Mit lediglich 2,91 Millionen Menschen vor den Bildschirmen verlor das Format im Vergleich zur Vorwoche insgesamt 140.000 Zuschauer, in der Zielgruppe der 14- bis 49-Jährigen rund 30.000. Ob die Schlagzeilen um Dieters Aus zu dem Quotenschwund geführt haben oder die aktuelle Folge die Fans einfach nicht gepackt hat – es bleibt wohl ein Geheimnis.

Für Ex-Kandidat Menderes (36) dürfte es hingegen nicht überraschend kommen, dass das Publikum weniger Interesse an der Show zeigt als sonst. Er hatte zuletzt schon geäußert, dass er mit der Staffel nicht besonders zufrieden ist. "Vielleicht hat er es schon gewusst, dass er mit DSDS aufhört, anders kann ich mir seine Kandidatenauswahl teilweise nicht erklären", vermutete Menderes, der Dieter unterstellte, das Ganze nicht mehr richtig ernst zu nehmen.

Alle Episoden von "Deutschland sucht den Superstar" bei TVNOW.

Thomas Burg / ActionPress Dieter Bohlen bei DSDS 2021

Getty Images Dieter Bohlen bei "Das Supertalent" im Jahr 2009

TVNOW / Stefan Gregorowius Menderes beim DSDS-Recall 2019

