Wie steht es nach dem Finale von Der Bachelor um Niko Griesert (30) und Michelle Gwozdz? Am vergangenen Mittwoch hatte der Rosenkavalier der süßen 26-Jährigen seine allerletzte Schnittblume überreicht. Doch damit nicht genug: Der Osnabrücker machte der Bürokauffrau auch noch eine rührende Liebeserklärung, nannte sie sein "Zuhause" und seinen "Lieblingsgedanken". Seit den Dreharbeiten sind jetzt aber einige Wochen vergangen – sind Niko und Mimi noch ein Paar?

++Achtung, Spoiler – wer das Wiedersehen noch im TV sehen will, sollte nicht weiterlesen!++

Seit Samstagabend ist das großer Wiedersehen der Rosen-Stars auf TVNow verfügbar. Nachdem die Kandidaten und der Bachelor anfangs noch die Zeit Revue passieren lassen, kommt Moderatorin Frauke Ludowig (57) dann auf den Punkt: "Seid ihr ein Paar?", fragt sie in Niko und Mimis Richtung – und der 30-Jährige verneint sofort. Seine eigentliche Auserwählte erklärt dann weiter: "Ehrlich gesagt kam es nie zu einer Beziehung!" Schon am gleichen Abend habe sie gemerkt, dass etwas mit Niko nicht stimme: "Einfach dieses Gefühlschaos in ihm drin. Ich find’s schade, dass wir nie die Chance hatten..."

Doch woran haperte es – fehlten die großen Gefühle? Niko schildert: "Ich habe das nie alles so wegstecken können, was da am Ende passiert ist. Das ist superhart, das ist auch super-unfair ihr gegenüber. Ich habe dir [Anm. d. Red.: Mimi] dann auch geschrieben, ob man erstmal den Druck rausnimmt und es freundschaftlich angeht. Und du hast ja auch gesagt, da hast du keine Lust drauf!" Überrascht es euch, dass die zwei kein Paar sind? Stimmt unten ab.

TV NOW Michelle Gwozdz, Niko Griesert und Frauke Ludowig bei "Der Bachelor - Nach der letzten Rose"

TV NOW Niko Griesert und Michèle de Roos bei "Der Bachelor - Nach der letzten Rose"

TV NOW Frauke Ludowig, Niko Griesert, Michèle, Michelle und Stephie beim Bachelor-Wiedersehen

TVNOW Bachelor-Kandidatin Mimi mit Niko Griesert

