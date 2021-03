Das Voting hat für Chaos gesorgt! In der vergangenen Folge von DSDS mussten die Kandidaten drei ihrer Mitstreiter nennen, die es ihrer Meinung nach am wenigsten verdient haben, weiterzukommen. Der schrille Sänger Shada wurde mehrmals genannt, was ihn auf die Palme brachte. Und dass seine Entscheidung auf den coolen Enrico und die Rockröhre Jan-Marten fiel, stieß bei den beiden wiederum auf großes Unverständnis. Deswegen eskalierte die Situation nun in der aktuellen Folge!

Enrico erklärte, warum seine Wahl auf Shada fiel – Letzterer könne seiner Meinung nach einfach nicht singen. "Das ist schön und gut. Ich bilde mir auch ein, dass die Jury mehr Geschmack hat, als ihr alle zusammen", provozierte das auffällige Gesangstalent seine Konkurrenz. Als Enrico ihm daraufhin Paroli bot, schoss Shada erneut gegen ihn. "Und du? Denkst du, du bist der beste Sänger Deutschlands?" platzte es aus ihm heraus. Auch Jan-Marten bekam Shadas Wut zu spüren. "Zieh keine Show ab und lach nicht wie ein Kind", schimpfte er und dampfte ab.

Das war schon das zweite Voting dieser Staffel, in dem Shada neben anderen Kandidaten die meisten Stimmen bekam. Dass die anderen ihm den Sieg offenbar nicht gönnen, scheint den 24-Jährigen sehr mitzunehmen. "Die letzten Tage – das mit dem Voting, das war ein bisschen zu viel", erklärte er seinen Gefühlsausbruch.

TVNOW / Stefan Gregorowius DSDS-Kandidat Enrico

TVNOW / Stefan Gregorowius Jan-Marten Block, DSDS-Kandidat 2021

Instagram / wondershada Shada Ali, 2021

