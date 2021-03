Nicolas Puschmann (29) rührt seinen Freund zu Tränen! Am Freitagabend sorgte der Prince Charming von 2019 bei Let's Dance für einen echten Gänsehautmoment: Nachdem er für seinen Slowfox ein großes Lob bekommen hatte, sprach der gebürtige Hamburger seinem Lars (30) eine Liebeserklärung in die Kamera. Der Rotschopf reagierte auf diese Worte total emotional – schließlich kam die süße Gefühlsoffenbarung an einem sehr besonderen Tag...

Auf seinem Instagram-Profil veröffentlichte der 30-Jährige kurz nach Nicolas' TV-Moment ein Foto, das ihn mit Tränen in den Augen zeigt. Dazu schrieb Lars: "Oh mein Gott, danke für diese Liebeserklärung. Gerade heute das größte Geschenk. Ich liebe dich, Nicolas!" Die Worte seines Liebsten dürften dem Wahlkölner eine Menge Kraft in schweren Stunden schenken: Am Freitag war der 18. Todestag seiner Mutter, die sich das Leben genommen hat, als der Podcaster noch ein Kind war.

Anlässlich dieses Jahrestags teilte Lars im Netz auch einen langen Text zum Thema Depressionen und Suizid: "Psychische Krankheiten sind kein Hirngespinst, sie sind Realität! Zu oft wird dieses Thema in der Gesellschaft noch tabuisiert", schrieb er dort. In dem Posting enthüllte er zudem, dass er selbst vor einigen Jahren wegen eines depressiven Burn-outs zusammengebrochen war.

Anzeige

Getty Images Vadim Garbuzov und Nicolas Puschmann bei "Let's Dance"

Anzeige

Instagram / nicolaspuschmann Lars Tönsfeuerborn und Nicolas Puschmann an Silvester 2019

Anzeige

Instagram / larstoensfeuerborn Lars Tönsfeuerborn mit seiner Mutter

Anzeige



Tipps für Promiflash? Einfach E-Mail an: tipps@promiflash.de