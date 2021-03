Olly Murs (36) braucht noch Zeit. Vor knapp über einem Jahr beging Caroline Flack (✝40) Suizid. Die Moderatorin war eine enge Freundin des Sängers, die beiden präsentierten zusammen die Show X Factor, sorgten immer wieder für Dating-Gerüchte. Auch in der Dokumentation "Caroline Flack: Her Life and Death" nahm Olly eine Rolle ein. Gesehen hat er den Film bislang noch nicht. Das möchte er nachholen – dabei aber alleine sein.

"Ich habe ihn mir bislang noch nicht angeschaut, einfach aus dem Grund, dass ich diese Woche bei The Voice bin und mich voll und ganz darauf konzentrieren möchte", erklärte Olly dem Mirror. "Ich werde ihn nächste Woche alleine sehen", fuhr er fort. Er wolle die Dokumentation ganz für sich verarbeiten. "Es ist so schwer, darüber zu reden und es ist so schwer, auch nur den Gedanken zuzulassen, dass ich über jemanden spreche, den ich sehr liebe, aber sie ist nicht mehr da", gesteht er. Obwohl es ihm schwergefallen sei, an der Dokumentation mitzuwirken, hoffe er, dass sie zu einer Veränderung führt.

"Wenn sie diesen Gedanken hervorruft: 'Ich sollte das nicht tun. Das ist nichts Gutes' oder 'Ich sollte mir Hilfe suchen, wenn ich an Suizid denke', dann ist das für mich eine bedeutende Botschaft hinter dieser Doku", so Olly weiter. Dementsprechend wichtig sei es für ihn gewesen, in dem Film über Caroline zu sprechen.

Sind Sie selbst depressiv oder haben Sie Selbstmord-Gedanken? Dann kontaktieren Sie bitte umgehend die Telefonseelsorge (www.telefonseelsorge.de). Unter der kostenlosen Hotline 0800-1110111 oder 0800-1110222 erhalten Sie anonym und rund um die Uhr Hilfe von Beratern, die Auswege aus schwierigen Situationen aufzeigen können.

Getty Images Olly Murs und Caroline Flack bei "X Factor", 2015

Getty Images Sänger Olly Murs

Getty Images Caroline Flack und Olly Murs



